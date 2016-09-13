Антон Волченков: "Знали, что матч с "Торпедо" будет непростым"

Защитник "Адмирала" Антон Волченков после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (3:2 Б) подчеркнул, что команда была готова играть в активный и жесткий хоккей. Он выразил удовлетворение победой.

– Знали, что матч будет непростым, потому что "Торпедо" играет в очень агрессивный и жесткий хоккей, – приводит "Р-Спорт" слова слова Волченкова. – Особенно они активны на первых минутах матча, играют в давление. Нужно было выстоять. Правда, очень быстро пропустили первую шайбу (на 2-й минуте), но ребята молодцы, все старались, смогли вернуться в игру.