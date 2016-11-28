21:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

Антон Курьянов: "Домашняя серия стала провальной – ноль очков"

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Нападающий "Югры" Антон Курьянов подвел итог домашней серии, в которой команда уступила "Адмиралу" (0:1), "Амуру" (1:2), и "Куньлуню" (2:4). По словам форварда, это провал и отговорки тут неуместны.

– Сегодня играли лучше только последние пять минут матча. Видимо, когда сначала пропустили, появилась некая скованность и неуверенность, – цитирует Курьянова официальный сайт "Югры". – Понимаю, что все это скорее отговорки, нужно просто выходить и забивать. В целом эта домашняя серия стала провальной – ноль очков. Даже не знаю, что сказать. Нужно просто работать на максимуме. Завтра отправляемся на выезд, там попытаемся набрать очки.

Дополнительная информация

http://www.ugra-hc.ru/

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