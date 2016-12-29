10:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ансель Галимов: "Слова Ермакова перед игрой с "Динамо" были "по-хоккейному неправильными"

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Нападающий московского "Динамо" Ансель Галимов выразил мнение, что слова защитника ЦСКА Андрея Ермакова перед встречей регулярного чемпионата КХЛ с сине-бело-голубыми (3:5) были некрасивыми. Ранее игрок обороны армейцев заявил о том, что красно-синие "порвут "Динамо" в щепки".

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Динамо" - 5:3. Кирилл ПЕТРОВ атакует ворота бело-голубых.ЦСКА бросил работать и заиграл

- По себе оправданий искать не хочу, но, конечно, тяжело, когда пропускаешь какое-то время и выходишь сразу на такой матч как с ЦСКА, - приводит "Р-Спорт" слова Галимова. - Но это даже интересно, это был такой вызов для меня, выйти и доказать, что я профессионал, что достоин здесь играть. Про слова Ермакова могу сказать только, что с его стороны это было некрасиво, это неправильно по-хоккейному, так не говорят.

Скомканный у меня сезон получается, то хорошие отрезки выдаю, то травмы идут. Но ничего, надо и такие этапы проходить в жизни. Уверен, меня делает сильнее все, что не убивает. В любом случае главные игры нашу команду ждут в феврале-марте, когда начнется плей-офф.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161229/1114384552.html

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