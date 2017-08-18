Андронов стал капитаном ЦСКА, Скотт и Киселевич - его ассистентами

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Игорем Никитиным определился с капитаном и его ассистентами на следующий сезон, сообщает пресс-служба армейцев. Форвард Сергей Андронов стал капитаном, а нападающий Грег Скотт и защитник Богдан Киселевич – его ассистентами.
Первый матч в новом сезоне ЦСКА проведет 21 августа со СКА.
Тренерский штаб ЦСКА определил капитана и ассистентов капитана команды– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 18 августа 2017 г.
Сергей Андронов-капитан. Грег Скотт и Богдан Киселевич - ассистенты. pic.twitter.com/heqKg8toXe
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