Андронов стал капитаном ЦСКА, Скотт и Киселевич - его ассистентами

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Игорем Никитиным определился с капитаном и его ассистентами на следующий сезон, сообщает пресс-служба армейцев. Форвард Сергей Андронов стал капитаном, а нападающий Грег Скотт и защитник Богдан Киселевич – его ассистентами.

Первый матч в новом сезоне ЦСКА проведет 21 августа со СКА.