20:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Скабелка: "Сибирь" ожидает большего от Анисина"

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Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после победы в овертайме над новокузнецким "Металлургом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что встреча получилась достаточно напряженной. Также он подчеркнул, что не выпустил на лед Михаила Анисина, поскольку тот далек от оптимальной формы.

– Хочу поблагодарить ребят, было непросто, сражались до конца, – цитирует официальный сайт "Кузни" Скабелку. – Нашли в себе силы сравнять счет и добыть победу в овертайме.

– Ваша команда удачно сыграла 2 матча с "Сибирью", в чем причина?

– Между нами всегда проходят напряженные матчи, сегодня было дерби.

– Почему не играл Михаил Анисин?

– Михаил проводил предсезонный период не в команде и еще не набрал свою форму. Мы ожидаем от него большего, в команду его приглашали, чтобы быть лидером.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/khl_team/news/1501/

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