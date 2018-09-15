Андрей Скабелка: "Очень доволен победой над "Торпедо", она получилась такая командная"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после победы над "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1) отметил, что доволен командой. Тем не менее, он добавил, что полностью довольным быть никогда нельзя.

- Хороший матч, - цитирует пресс-служба клуба Скабелку. - Мне понравились второй и третий период. В первом периоде "Торпедо" было быстрее, лучше в борьбе и переигрывало нас. То, что они забили один гол, для нас хороший итог первого периода. Во втором и третьем периоде мы уже играли как команда, цеплялись за каждую шайбу. Да, где-то были ошибки, но каждый хотел эти ошибки исправить. Поэтому я очень доволен этой победой, она получилась такая командная. Это не когда ты выигрываешь с крупным счетом, а именно терпеливо играешь по счету, не делаешь глупых ошибок. И доводишь игру до победы.

- В целом выполнила ли команда тренерскую установку? Услышала ли она вас или есть все же какие-то замечания?

- Наверное, довольным никогда нельзя быть. В целом, да, доволен, ребята старались. Особенно второй и третий периоды. В первом у нас не было той энергии, чтобы хорошо обороняться. Соперник много катался, много маневрировал и держал шайбу. Мы не всегда справлялись. Тот же пропущенный гол – мы на своем "пятаке" были все пять человек. И один человек из-за ворот отдает пас, а другой забивает, когда нас пятеро. Этот момент мне не очень понравился. Но еще раз повторюсь, второй и третий период была уже другая энергия. Поэтому мы и выиграли.