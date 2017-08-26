Андрей Скабелка: "Авангард" и "Торпедо" провели отличный матч"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Торпедо" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда могла победить и в основное время, если бы не удаления. Также специалист оценил дебют форварда Дмитрия Жукенова, вернувшегося из Северной Америки.

– Отличный матч. Обе команды хотели играть в быстрый хоккей, – сказал Скабелка. – Сегодня у нас была ничья в основное время, как и в прошлой игре. Но это были совершенно разные матчи – другое движение, энергия. Мне матч понравился. Правда, осадок остался после этих двух удалений. Мы могли дожимать соперника и выигрывать в основное время, но эти удаления отдали инициативу сопернику. Но в остальном матч получился.

– Очень тяжело даются голы. Чем причина?

– Пока да. Но моменты есть. Забивать игроки умеют и показывали это. Самое главное, что есть моменты.

– Почему решили менять игровые сочетания по ходу овертайма?

– У ребят шла игра, они здорово играли, провели много времени в зоне соперника. Поэтому они и вышли.

– Как оцените первый матч КХЛ Дмитрия Жукенова?

– Парень здорово двигается, держит борьбу, не отбрасывается. Для первого матча даже очень хорошо. Но я не очень хочу хвалить его.

– Чтобы не зазнался?

– Я думаю, этого не случится. Он парень правильный. (Анна ЛЕВЧЕНКО)