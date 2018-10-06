Андрей Назаров: "Я не сторонник назначать капитаном иностранцев"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров после поражения от "Динамо" (0:3), в матче регулярного чемпионата отметил, что просил ребят как можно быстрее забыть этот матч.

– Это первая победа Владимира Крикунова, поздравляю его, – сказал Назаров. – Мы старались, но у нас была третья игра на выезде. Тяжело играть, перелетов много, соответственно и результат такой. Просил ребят как можно быстрее забыть этот матч и готовиться к следующей игре.

– Как оцениваете игру Александра Авцина, который провел первую игру в сезоне? А Алексей Михнов три недели отсутствовал в составе. С чем это связано?

– Авцин старался, неплохо сыграл. Михнов – запасной игрок. Готовится к следующему матчу.

– Как оцените состояние Павла Падакина?

– Тяжело ему, потому что лето он пропустил. Была небольшая травма. Его отправили в "Ак Барсе" фарм-клуб, в высшую лигу и он провел там два матча. Он набирает объем. Еще три-четыре игры и он наберет форму на сто процентов.

– Выбор Падакина капитаном удивил.

– Не сторонник назначать капитанами иностранцев. Все-таки играем в России. Падакин молодой, перспективный. Хотелось его подержать, показать, что нужен в команде.