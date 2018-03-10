Андрей Коваленко: "Какой у меня может быть удар левой рукой, если я правша?"

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко в интервью "СЭ" рассказал, как начался конфликт с судьей Владиславом Киселевым на турнире ветеранов в Подмосковье. Также он добавил, что удар нанес левой рукой, являясь при этом правшой.

– Я не согласился с решением судьи. Были моменты, когда арбитр удалял наших игроков за те же нарушения, за которые он прощал соперника, - отметил Коваленко. - В один прекрасный момент я вышел "один на один", меня зацепили и толкнули в борт – я получил травму плеча и лежал минуты две за воротами. После этого пришлось делать обезболивающий укол. В следующей смене в меня опять въехал игрок, с чем я не согласился – ветеранские правила это запрещают. Судья решил по-другому.

Наши взгляды на хоккей разошлись: я высказал свои претензии, причем его не оскорблял, ничего плохого не говорил, просто задал вопрос, почему вы, а точнее "ты" удалил меня, а не дал обоюдный штраф. Он мне выписал "десятку". Я поехал дальше с ним разговаривать, а судья отвернулся и дал штраф до конца игры. Здесь планка у меня упала, я подъехал к нему и ударил его один раз. Даже, вернее, не ударил, а толкнул. Какой у меня может быть удар левой рукой, если я правша? (Михаил ЗИСЛИС)

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