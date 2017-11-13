Андре Петерссон: "В шведской лиге играть гораздо скучнее, чем в КХЛ. Никакой романтики"

Нападающий "Авангарда" Андре Петерссон в интервью клубной пресс-службе отметил, что следит за тем, как выступают другие уроженцы Швеции в КХЛ. Форвард также добавил, что играть в шведской лиге играть скучнее, чем в КХЛ.

- КХЛ огромна с географической точки зрения - от Словакии, до Китая. Является ли это для тебя проблемой, или, как минимум, неудобством?

- Ну, в этом смысле играть в шведской хоккейной лиге, гораздо скучнее. Поехал играть на выезде, а вечером уже дома. Никакой романтики! То ли дело в КХЛ, когда ты отправляешься на четыре выездных матча подряд! В такие периоды ты проводишь много времени в коллективе, с ребятами из твоей команды. Мне это очень нравится!

- Следишь за тем, как выступают другие уроженцы Швеции в КХЛ?

- Конечно. У меня есть друзья в других клубах КХЛ, и если выдается свободное время, я смотрю игры их команд. И уж в любом случае слежу за статистикой шведских игроков. Иногда у нас бывает и возможность пообщаться. Стараемся не терять связь.