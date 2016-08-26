Андре Петерссон: "Хочу ли я стать лучшим бомбардиром лиги? У меня получается набирать очки"

Нападающий "Сочи" Андре Петерссон после побед в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Йокеритом" (3:2) отметил напряженный характер встречи. Он добавил что рад принести пользу команде, оформив хет-трик.

– Мы начали неплохо, забили пару голов в большинстве, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Петерссона. – Во втором периоде было много удалений, 8 минут мы играли в меньшинстве, игра сбилась, и было тяжело. В третьем взяли свое и выиграли. Мы отработали как команда. Потели, старались, были все вместе, и это нам помогло.

Хочу ли я стать лучшим бомбардиром лиги? Ха-ха. Я рад, что у меня получается набирать очки, но я думаю, что мне повезло в каких-то ситуациях. В принципе, я об этом не задумываюсь, стараюсь набирать очки и выигрывать. Это дается мне тяжело, потому что три с половиной недели я не играл из-за травмы.