Алексей Тертышный: "Победу "Трактора" предопределили 4 минуты в меньшинстве во втором периоде"

Главный тренер "Трактора" Алексей Тертышный после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (1:0) отметил, что результат игры предопределил отрезок в 4 минуты во втором периоде, когда команда смогла выстоять в меньшинстве.

- Тяжелый получился матч. Соперник нас перебросал втрое, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Тертышного. - Очень хорошо сыграл вратарь, игроки "пятак" чистили. Предопределил момент, когда мы во втором периоде выстояли четыре минуты в меньшинстве. Было тяжело. Ребята справились, и нам хватило гола для победы.