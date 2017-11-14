Алексей Пепеляев: "Хочу извиниться перед Мозякиным, если произошло что-то серьезное"

Защитник "Спартака" Алексей Пепеляев после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (3:2 Б) извинился перед нападающим соперника Сергеем Мозякиным. По ходу третьего периода в столкновении с Пепеляевым Мозякин получил травму колена, из-за которой не смог доиграть встречу.

- Не понял, что произошло. Я не шел в тело, но ничего не выставлял около борта. Пользуясь случаем хочу извиниться, если произошло что-то серьезное. Не было никакого злого умысла, - цитирует "Р-Спорт" Пепеляева.