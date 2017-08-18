Алексей Марченко: "Сегодня был мой первый матч в сезоне. Я давно не играл"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко после победы над "Динамо" на Кубке мэра Москвы (4:3 Б) рассказал, что в некоторых моментах матча с бело-голубыми он мог сыграть намного лучше. Также он отметил, что этот поединок был для него первым в сезоне.

– Какие первые впечатления от дебюта в ЦСКА?

– Это мой первый матч в сезоне. Давно не играл. Сегодня утром покатался с командой.

– Вы играли без фамилии на свитере.

– Сегодня не успели сделать майку. Меня только начали заявлять. Только на шлеме были наклейки. Их не тяжело найти.

– "Динамо" особый соперник для вас, ведь вы уезжали после серии с "Динамо"? Эта команда изменилась?

– У "Динамо" новый попечительский совет. В команде много молодых ребят.

– Тяжело пришлось в матче?

– Нормально – ребята помогли. Были моменты, в которых мог сыграть намного лучше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)