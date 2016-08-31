23:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Кудашов: "У "Локомотива" страдает реализация моментов"

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Главный тренер "Локомотив" Алексей Кудашов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ на "Авангардом" (3:2 ОТ) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Сегодня была другая игра, если сравнивать с матчем против "Динамо" – появилось движение, да вообще все было по-другому, сегодня была мобильная команда, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кудашова. – Страдает реализация моментов, их было много, но, видимо, пока не заслужили. Надеюсь, через работу, через тренировки улучшим и этот момент.

Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/news/news/press_konferentsiya_trenerov_31_08/

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