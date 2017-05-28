Александр Медведев: "Хоккейная вертикаль Новокузнецка пострадает от исключения "Кузни" из КХЛ"

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал решение КХЛ исключить новокузнецкий "Металлург" из числа участников лиги. Он выразил надежду, что это не нанесет вред хоккейной школе города, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Почему отпустили Шипачева?

– Мы его не отпустили, а в карты проиграли! А карточный долг – дело чести.

– Ситуация с возможным уходом Ковальчука и Дадонова – пессимистичная?

– Почему пессимистичная? Сегодня поговорим.

– Кто-то еще уйдет?

– До 1 июля больше никто не уйдет.

– Насколько реален переход Гаврикова в СКА?

– Давайте подождем. Надеюсь, получится сделать сюрприз.

– Как отнеслись к истории с исключением "Кузни"?

– Меня не было на совете директоров КХЛ, где принималось это решение. В этот момент было заседание совета директоров "Газпрома". Они наложились. У меня есть свое мнение по этому поводу, но критиковать кого-то сейчас было бы некорректно с моей стороны, раз уж я пропустил совет директоров. Считаю, что хоккейная вертикаль Новокузнецка пострадает, если город лишится команды в КХЛ. А ведь там мощная школа. Надеюсь, эта история не пойдет ей во вред.