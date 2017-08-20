Александр Хохлачев: "Матчи со СКА не будут для меня принципиальными"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев, который был обменян из СКА, отметил, что для него важно получать много игровой практики. Он также добавил, что матчи с санкт-петербургской командой не будут для него принципиальными.

– Эмоции только положительные, это моя родная команда. Я готов играть, – сказал Хохлачев в интервью клубной пресс-службе. – Хочу как можно скорее начать сезон. Руководители СКА мне сказали об обмене. Все произошло достаточно быстро, буквально за пару дней. Сейчас все мысли о "Спартаке". Я молодой игрок, мне надо прогрессировать, и много игрового времени в команде – это важно для меня. Мне надо воспользоваться шансом и показывать свою лучшую игру.

Матчи со СКА? Ничего принципиального не будет. У меня там осталось очень много друзей. Все игры в сезоне принципиальные. Впереди сложный сезон, нужно начать хорошо.

СКА обменял Хохлачева в "Спартак", получив права на Дыбленко