Александр Гулявцев: "Северсталь" опять уступила в концовке"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Барыса" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал, что в очередной игре его команда уступила в концовке. При этом наставник череповчан отметил, что с характером у его подопечных все в порядке.

- Очередной матч мы уступаем в концовке, - приводит официальный сайт "Барыса" слова Гулявцева. - Хорошая, боевая игра получилась, много силовой борьбы. Опять же скажу, никого из ребят не упрекнешь в самоотдаче сегодня, в желании, в настрое. Уступая по ходу матча, проявили характер и сравняли счет. Могли, может быть, и выцарапать игру, реализовав буллит. Пока объяснения у меня этому нет. Если бы команда проигрывала, показывала плохой хоккей, не выполняла задание, а тут не могу упрекнуть ребят. Будем смотреть видео, ошибки, которые приводят к голам, которые не заметны в самом начале.