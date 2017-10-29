Александр Гулявцев: "Северсталь" опять подвела реализация моментов"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (1:2) отметил, что команда проиграла из-за мелких ошибко в среденй зоне. По его словам, также игроков подвела слабая реализация моментов.

- Мы проиграли из-за своих мелких ошибок, которые допускали в средней зоне, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. - Да, у "Сибири" четвертый выездной матч, но там ребята молодые, быстрые, создавали нам проблемы после наших потерь в средней зоне. Ребятам благодарен только за третий период. Опять же, плохая реализация своих моментов приводит к поражению. Конечно тут без самоотверженности игроков "Сибири" не обошлось. Нам не то, чтобы мешала нервозность, нам не хватает хладнокровия.