Александр Дыбаль: "Продали Калинина, потому что нам нужны хоккеисты, которые хотят играть в "Авангарде"

Председатель совета директоров "Авангарда" и член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль заявил, что доволен сделкой со СКА по продаже прав на нападающего Сергея Калинина. Руководитель отметил, что хоккеист был продан за хорошую и адекватную цену.

– Мы хотели продать права на Калинина, потому что нам нужны хоккеисты, которые хотят играть в "Авангарде", адекватно оценивают свой уровень и мастерство, и в целом мы любого игрока мы можем продать или обменять, если это будет выгодно клубу, – цитирует ТАСС Дыбаля. – Тут все сошлось: у нас было несколько предложений, что облегчает переговоры – имея два предложения, всегда можно поиграть на этом. Мы продали его за адекватную, хорошую цену, но продали права, а не игрока – он еще не в КХЛ. Дальше его судьба будет зависеть от СКА.

Мы очень довольны, кстати, работой со СКА. Я понимаю некоторый скепсис, но когда меня спрашивают, могу сказать честно – все сделки со СКА, которые у нас были, крайне нас устраивают и мы повторили бы их легко снова. И, нам кажется, они взаимовыгодные и очень хорошие.