Александр Дыбаль: "Никаких существенных проблем с деньгами у "Авангарда" нет"

Председатель совета директоров "Авангарда" и член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль заявил, что в омском клубе нет проблем с финансированием. Руководитель отметил, что в следующем году бюджет команды может быть увеличен, а также будет достроена академия "Авангарда".

– Бюджет у "Авангарда" точно не будет меньше, – цитирует ТАСС Дыбаля. – Никаких существенных проблем с деньгами у нас нет – я уверен, что после праздников все проблемы решатся, все будет хорошо. В Омске приучили настолько, что если по технической причине неделю деньги не падают на карточку, уже журналисты задают вопросы. В лиге есть клубы, где по полгода задерживают зарплату – и им журналисты такие вопросы не задают – почувствуйте разницу. Все нормально в клубе: в следующем году бюджет, я думаю, будет чуть-чуть побольше – на небольшую сумму, но больше.

Надеюсь, в следующем году будет достроена академия. Все идет по плану: мы недавно проводили совещание в "Газпроме", все сроки по академии выдерживаются. Мы рассчитываем, что в 2018 году наша омская академия "Авангарда" будет полностью построена.