23:02 21 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Барабанов: "Приятно побеждать такую команду, как ЦСКА"

0
0
0
1

Нападающий СКА Александр Барабанов после победы над ЦСКА (6:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда довольна игрой. По словам Барабанова, во втором периоде команды перехлестнули эмоции, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Забили два быстрых гола, а потом сразу пропустили три, – подчеркнул Барабанов. – Может, чуть не повезло. Но хорошо, что они бросили играть, а мы со второго периода начали показывать свою игру и стали забивать. Приятно побеждать такую команду, как ЦСКА. Мы довольны.

– Что произошло во втором периоде? Почему стало столько агрессии?

– Это хоккей, эмоции перехлестывают, и все выливается в драки.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ралпачан Фляйшманъ

Барабанов: "хорошо, что они бросили играть". Квартальнов: "Поблагодарил хоккеистов за игру против СКА". очень интересный расклад получается)

23:21 21 ноября

Материалы других СМИ