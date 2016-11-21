Александр Барабанов: "Приятно побеждать такую команду, как ЦСКА"

Нападающий СКА Александр Барабанов после победы над ЦСКА (6:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда довольна игрой. По словам Барабанова, во втором периоде команды перехлестнули эмоции, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Забили два быстрых гола, а потом сразу пропустили три, – подчеркнул Барабанов. – Может, чуть не повезло. Но хорошо, что они бросили играть, а мы со второго периода начали показывать свою игру и стали забивать. Приятно побеждать такую команду, как ЦСКА. Мы довольны.

– Что произошло во втором периоде? Почему стало столько агрессии?

– Это хоккей, эмоции перехлестывают, и все выливается в драки.