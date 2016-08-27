19:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Барабанов: "Мои голы "Магнитке" - заслуга всего звена"

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Нападающий СКА Александр Барабанов после победы над магнитогорским "Металлургом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что после такой победы команда получит дополнительный заряд энергии. Отметим, что сам Барабанов в этой встрече забросил две шайбы, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Конечно, игра против "Магнитки" была намного тяжелее матча с "Салаватом", – подчеркнул Барабанов. – Пришлось отыгрываться, но команда проявила характер. Побеждать так вдвойне приятней. Вытаскиваешь матч и получаешь дополнительный заряд энергии.

– Понимаете, что СКА вытащил игру благодаря двум вашим шайбам?

– Не сказал бы. Жека Дадонов победную забросил. Вся команда сегодня старалась. А мои голы – заслуга целого звена.

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