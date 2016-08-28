Александр Андриевский: "Триллер выдали такой, что любой писатель сюжету позавидует"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после победы над "Витязем" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что нельзя было так играть в третьем периоде. По словам наставника, подопечным где-то повезло.

– Триллер выдали такой, что любой писатель сюжету позавидует. Мы очень плохо начали, давно так не играли, – цитирует наставника официальный сайт "Адмирала". – Будем надеяться, что это связано с тем, что вчера провели трудную игру против "Локомотива". Других объяснений нет.

Тот гол, который мы пропустили, пошел ребятам на пользу. Они встряхнулись, силы нашлись, мысли появились. Но при счете 4:1, конечно, нельзя выходить на третий период с таким настроением.

Доигрывать игру, якобы быстренько закончить. Соперник показал, что играть надо 60 минут, в конце где-то нам и повезло.