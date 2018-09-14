"Адмирал" прервал серию из четырех поражений и обыграл "Амур"

"Адмирал" переиграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:0. В составе победителей отличились Александр Стрельцов и Егор Антропов. "Адмирал" прервал серию из четырех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: А. Стрельцов – 1 (Черников), 1:29 – 0:1. Антропов – 1 (мен., п.в.), 57:07 – 0:2.

Вратари: Аликин (57:00 – 57:07) – Серебряков.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 37 (11+10+16) – 24 (8+10+6).

Судьи: Белов, Кулаков.

14 сентября. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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