"Адмирал" прервал 9-матчевую победную серию ЦСКА

"Адмирал" на своем льду обыграл ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Этим результатом владивостокский клуб прервал победную серию армейцев из 9 матчей. В последний раз столичный клуб проигрывал 21 августа СКА (2:4).
По ходу матча был заменен голкипер гостей Илья Сорокин. Вратарь армейцев пропустил три шайбы за полтора периода, и вместо него место в воротах занял Ларс Юханссон. Отметим, что 22-летний россиянин был впервые заменен по ходу игры за свою карьеру в ЦСКА.
В составе победителей по 2 (1+1) очка набрали Владимир Ткачев и Вадим Краснослободцев, одна шайба на счету Максима Казакова. У гостей отличился Сергей Шумаков с передачи Кирилла Капризова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы: Казаков - 2 (бол., Макаренко, Бартулис), 5:14 - 1:0. Шумаков - 2 (бол., Капризов, Скотт), 19:58 - 1:1. Краснослободцев - 2 (Ткачев, Волченков), 21:37 - 2:1. Ткачев - 1 (Краснослободцев), 23:53 - 3:1.
Вратари: Бобков - Сорокин (Юханссон, 23:53, 59:14).
Штраф: 6 - 16.
Броски: 23 (9+8+6) - 26 (10+9+7).
Судьи: Гофман, Оленин.
15 сентября. Владивосток. "Фетисов Арена".
- КХЛ
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Адмирал
- Илья Сорокин
- Сергей Шумаков
- Максим Казаков
- Владимир Ткачев (Адмирал)
- Кирилл Капризов
- Вадим Краснослободцев
- Ларс Юханссон
bond1951
еще раз делаю вывод НИКИТИН это не тренер для ЦСКА да и по игре видно сплав пошел................. набор шикарный игроков а организовать наиграть что то НЕКОМУ игра кто во что горазд совет директоров неужели не видно...........
14:55
GoaLapagos
МАТРОСЫ УКРОТИЛИ КОНЕЙ
14:54
shpasic
Ларса с сухарём!
14:52
cool.vov719
Позор , команда не до тренера
14:50
spetrov
Плохо сыграли. Ничего не получалось. Еще и Сорокин начудил.
14:47