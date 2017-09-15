"Адмирал" прервал 9-матчевую победную серию ЦСКА

"Адмирал" на своем льду обыграл ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Этим результатом владивостокский клуб прервал победную серию армейцев из 9 матчей. В последний раз столичный клуб проигрывал 21 августа СКА (2:4).

По ходу матча был заменен голкипер гостей Илья Сорокин. Вратарь армейцев пропустил три шайбы за полтора периода, и вместо него место в воротах занял Ларс Юханссон. Отметим, что 22-летний россиянин был впервые заменен по ходу игры за свою карьеру в ЦСКА.

В составе победителей по 2 (1+1) очка набрали Владимир Ткачев и Вадим Краснослободцев, одна шайба на счету Максима Казакова. У гостей отличился Сергей Шумаков с передачи Кирилла Капризова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Казаков - 2 (бол., Макаренко, Бартулис), 5:14 - 1:0. Шумаков - 2 (бол., Капризов, Скотт), 19:58 - 1:1. Краснослободцев - 2 (Ткачев, Волченков), 21:37 - 2:1. Ткачев - 1 (Краснослободцев), 23:53 - 3:1.

Вратари: Бобков - Сорокин (Юханссон, 23:53, 59:14).

Штраф: 6 - 16.

Броски: 23 (9+8+6) - 26 (10+9+7).

Судьи: Гофман, Оленин.

15 сентября. Владивосток. "Фетисов Арена".