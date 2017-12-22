"Адмирал" обменял двух игроков юниорской сборной в "Салават" на защитника из ВХЛ

Как стало известно "СЭ", два 18-летних игрока клуба МХЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга – вратарь Кирилл Устименко и защитник Вениамин Баранов, права на которых в КХЛ принадлежали "Адмиралу", были обменены в "Салават". В качестве компенсации клуб из Владивостока получил 22-летнего защитника Григория Ващенко, два последних сезона проведшего в "Торосе" в ВХЛ. Устименко родился в Гомеле и является воспитанником местной школы. Несколько лет назад он получил российское гражданство и считается одним из самых перспективных вратарей мира в своем возрасте. В НХЛ на драфте-2017 прошлым летом он был задрафтован "Филадельфией" в третьем раунде под общим 80-м номером. Баранов – воспитанник петербургского хоккея, имеющий опыт участия в двух последних юниорских чемпионатов мира. Перед нынешним сезоном интерес к нему проявлял СКА. Оба игрока весной в составе юниорской сборной России выступали на чемпионате мира.