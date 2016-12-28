Аарон Палушай: "Я готов бросить себе вызов и вновь сыграть в КХЛ"

Нападающий минского "Динамо" Аарон Палушай заявил, что принял решение перейти белорусский клуб в течение нескольких дней и отметил, что уже знаком с несколькими игроками клуба. Сезон 2014/15 американец провел в составе "Автомобилиста" и "Медвешчака" и набрал 21 (7+14) очков в 53 играх регулярного чемпионата. Ранее он играл в НХЛ за такие клубы, как "Монреаль", "Колорадо" и "Каролина".

– Все случилось очень быстро, буквально в течение пары дней, – цитирует сайт "Динамо" Палушая. - Агент предложил мне возможность продолжить сезон в минском "Динамо" в КХЛ, и я согласился. Я уже играл в КХЛ, кое-что знал о Минске, говорил с некоторыми игроками, которые порекомендовали мне Минск, как отличный город. Плюс к этому, сейчас у команды отличный тренерский штаб, поэтому я совсем не сомневался. Очень рад тому, что продолжу сезон в составе "Динамо".

Знал ли я кого-нибудь из "Динамо"? Да, Никиту Комарова, мы вместе играли в "Автомобилисте". Еще знаком с Беном Скривенсом и Давидом Улльстремом. Слышал и о других легионерах, но ни разу с ними не играл. Я проверил положение минчан в таблице. Знаю, что команда идет на четвертом или пятом месте в Западной конференции. Надеюсь, смогу помочь команде и дальше оставаться на таких высоких позициях. Мы приняли это решение вместе с моей женой. Мы решили, что для моей карьеры будет лучше, если я вернусь в Европу. КХЛ – вторая по силе лига в мировом хоккее. Я готов бросить себе вызов и сыграть в чемпионате КХЛ во второй раз в моей карьере.