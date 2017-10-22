Сергей Шишкарев: "У Торгованова не сложились отношения с некоторыми игроками сборной России"

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, посетивший тренировку национальной команды под руководством нового главного тренера Эдуарда Кокшарова, призвал игроков забыть прошлые конфликты и сплотиться ради попадания на Олимпиаду в Токио. По его словам, у предыдущего наставника команды Дмитрия Торгованова не сложились отношения с некоторыми гандболистами.

- Чего скрывать, у предыдущего тренера сборной Дмитрия Торгованова не совсем хорошо складывались отношения с некоторыми игроками, - напомнил Шишкарев. - Не будем копаться в причинах, но очевидно, что эта межличностная нестыковка мешала игрокам в сборной. Это нам дорого обошлось - по сути, сейчас мы играем не отбор, а предквалификацию. Поэтому одна из особенностей формирования этой команды - огромное желание игроков, которые хотят биться. Доказать самим себе, болельщикам и всему гандбольному миру, что их рано еще списывать со счетов. Они же в своих клубах выигрывают Лигу чемпионов, парни амбициозные.

Главное сейчас - оставить в прошлом все конфликты, забыть о том, кто и кому что сказал, а выходить на площадку единым коллективом. На это мы делаем ставку и верим в Эдуарда Кокшарова. Он человек достаточно жесткий, прямолинейный, но тут не нужна дипломатия, кто с нами, тот с нами. Кто против - может не приезжать в сборную. А отказников у нас нет. В сборную вернулся Константин Игропуло, человек с огромными амбициями. Уверен, что эти игроки, которые вернулись, нам помогут. А основная задача - уверенно пройти отборочный турнир. Конечно, после чемпионата Европы нам предстоит жеребьевка, вот там будем молиться и надеяться, что нам не достанется самый серьезный соперник. (Антон БАБОШИН)