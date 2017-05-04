Киреев продолжит карьеру, несмотря на ампутацию фаланги пальца

Российский вратарь Виктор Киреев намерен продолжить карьер несмотря на то, что ему ампутировали фалангу пальца. В начале этого месяца ему была сделана операция по удалению средней фаланги мизинца в связи с травмой, полученной во время матча за сборную России.

- Травму получил в матче со словенцами на чемпионате мира, – цитирует ТАСС Киреева. – Решил, что выбил палец, подержал холод, мазью мазал, а он все не проходил. При этом тренировался, а спустя какое-то время сходил на рентген. Как все закончилось, все знают. Конечно, не планирую завязывать с любимым видом спорта.