11:36 | ГАНДБОЛ — Россия

Киреев продолжит карьеру, несмотря на ампутацию фаланги пальца

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Российский вратарь Виктор Киреев намерен продолжить карьер несмотря на то, что ему ампутировали фалангу пальца. В начале этого месяца ему была сделана операция по удалению средней фаланги мизинца в связи с травмой, полученной во время матча за сборную России.

- Травму получил в матче со словенцами на чемпионате мира, – цитирует ТАСС Киреева. – Решил, что выбил палец, подержал холод, мазью мазал, а он все не проходил. При этом тренировался, а спустя какое-то время сходил на рентген. Как все закончилось, все знают. Конечно, не планирую завязывать с любимым видом спорта.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4231265

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