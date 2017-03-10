Гандболистки клуба "Ростов-Дон" посетили матч "Ростов" - "МЮ"

Игроки гандбольного клуба "Ростов-Дон" посетили матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" (1:1). На матч пришли Галина Мехдиева, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Юлия Манагарова, Катрин Лунде, Виктория Борщенко, Сираба Дембеле, Александра Степанова, Ксения Макеева и Анна Сень, а также их родственники и друзья. Кроме того, игру посетил главный тренер "Ростов-Дона" Фредерик Бужан.
Дополнительная информация
http://www.rostovhandball.ru/press/news/4057.html?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=kuku.io