10:26 | ГАНДБОЛ — Россия

Гандболистки клуба "Ростов-Дон" посетили матч "Ростов" - "МЮ"

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Игроки гандбольного клуба "Ростов-Дон" посетили матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" (1:1). На матч пришли Галина Мехдиева, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Юлия Манагарова, Катрин Лунде, Виктория Борщенко, Сираба Дембеле, Александра Степанова, Ксения Макеева и Анна Сень, а также их родственники и друзья. Кроме того, игру посетил главный тренер "Ростов-Дона" Фредерик Бужан.

Дополнительная информация

http://www.rostovhandball.ru/press/news/4057.html?utm_content=kuku.io&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=kuku.io

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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