Трефилов награжден Орденом Дружбы за подготовку сборной к Олимпиаде-2016

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов награжден Ореном Дружбы за успешную подготовку команды к Олимпиаде-2016, сообщает ТАСС. Награждение прошло на заседании исполкома Олимпийского комитета России. Напомним, что россиянки завоевали золото Рио-2016.

- Это высокое достижение, к которому надо всем стремиться. Теперь остается подтверждать, иначе заберут, - цитирует ТАСС Трефилова.

Орден "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени вручен старшему тренеру сборной России по боксу Олегу Меньшикову, "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени - президенту российских федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексею Власенко, тренеру по фехтованию специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга Наталье Дьяченко, главному тренеру сборной РФ по современному пятиборью Андрею Моисееву, тренеру специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по вольной борьбе Дагестана Шамилю Омарову, а также тренеру ЦС по фехтованию Новосибирской области Егору Южакову.

Благодарности президента РФ объявлены главному тренеру сборной РФ по водному поло Александру Гайдукову, тренеру спецшколы олимпийского резерва "Северный" Москвы Алексею Хапланову, аналитику Центра спортивной подготовки сборных РФ Евгению Шаронову.

В боксе россияне на Олимпийских играх 2016 года завоевали четыре медали: золото у Евгения Тищенко (до 91 кг), бронза у Анастасии Беляковой (до 60 кг), Владимира Никитина (до 56 кг), Виталия Дунайцева (до 64 кг). В синхронном плавании россиянки выиграли два золота: в группах и дуэтах, Юлия Ефимова заняла второе место в плавании на 200 м брассом, бронзовыми призерами стали Антон Чупков (200 м брассом), Евгений Рылов (200 м на спине) и женская сборная России по водному поло. В фехтовании россияне выиграли командные соревнования в женской сабле и мужской рапире, а также индивидуальные - в сабле (Яна Григорян) и рапире (Инна Дериглазова), серебро в сабле у Софьи Великой, бронзу завоевали женская команда шпажисток и рапирист Тимур Сафин. Александр Лесун стал олимпийским чемпионом в современном пятиборье.