Сергей Шишкарев: "Гала-матч чемпионов ОИ получился настоящим гандбольным праздником"

Президент федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев остался доволен гала-матчем олимпийских чемпионов между сборными СССР и России (37:37), посвященным победе женской сборной России на Олимпиаде-2016. По его мнению, в московском универсальном спортивном комплексе ЦСКА прошел настоящий гандбольный праздник.

На площадку выходили победители Олимпийских игр 1988, 1992 и 2000 годов, бронзовые призеры Олимпиады-2004, а также чемпионы мира и Европы: Александр Тучкин, Станислав Кулинченко, Андрей Тюменцев, Игорь Лавров, Алексей Растворцев, Дмитрий Торгованов, Михаил Чипурин, Павел Сукосян, Лев Воронин, Вячеслав Горпишин и лучший вратарь ХХ века Андрей Лавров, а также триумфаторы Олимпиады-2016: Ирина Близнова, Анна Вяхирева, Екатерина Ильина, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова, Марина Судакова, Виктория Жилинскайте, Анна Сень и Дарья Дмитриева.

- Мне кажется, что все удалось, это был настоящий гандбольный праздник, в матче присутствовали элементы шоу, элементы несыгранности, матч прошел на высоком уровне, - цитирует ТАСС Шишкарева. - Лично я переживал перед игрой, ведь я единственный человек, который не занимался профессионально гандболом. Для меня было неожиданностью увидеть полные трибуны, очень хочется сказать всем, кто пришел, большое спасибо и повторить уже банальную фразу: "Гандбол жив". Очень важно, чтобы матчи сборной команды и Лиги чемпионов собирали на трибунах аншлаги.