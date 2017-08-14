Российские юниоры вышли в плей-офф чемпионата мира

Юношеская сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира. Россияне в заключительной игре группового турнира одолели Мексику со счетом 32:14 и заняли четвертое место в группе D. Матчи 1/8 финала пройдут в среду. Соперник россиян определится позднее.