11:33 | Гандбол

Российские юниоры вышли в плей-офф чемпионата мира

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Юношеская сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира. Россияне в заключительной игре группового турнира одолели Мексику со счетом 32:14 и заняли четвертое место в группе D. Матчи 1/8 финала пройдут в среду. Соперник россиян определится позднее.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

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