Россия обыграла Японию в первом матче чемпионата мира

Сборная России стартовала на чемпионате мира во Франции с победы над Японией – 39:29. Три игрока команды Дмитрия Торгованова - Даниил Шишкарев, Павел Атман и Тимур Дибиров - набрали по 6 очков.
Нант (Франция)
Чемпионат мира
Мужчины
Группа A
1-й тур
РОССИЯ - Япония – 39:29 (18:15)
MAYERICK
Похоже, в этом паштетном "тарасовском вестнике" одни "чайники" и неучи работают....в гандболе про "набрали по 6 очков" - это круто.....так хохотали с приятелем, мастером спорта по гандболу, с которым смотрели, что даже жена испугалась.....
22:25
AZ
набрали по 6 очков))) Ну вы даете....
21:26