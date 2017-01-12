21:12 | ГАНДБОЛ

Россия обыграла Японию в первом матче чемпионата мира

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Сборная России стартовала на чемпионате мира во Франции с победы над Японией – 39:29. Три игрока команды Дмитрия Торгованова - Даниил Шишкарев, Павел Атман и Тимур Дибиров - набрали по 6 очков.

Нант (Франция)

Чемпионат мира

Мужчины

Группа A

1-й тур

РОССИЯ - Япония – 39:29 (18:15)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MAYERICK

Похоже, в этом паштетном "тарасовском вестнике" одни "чайники" и неучи работают....в гандболе про "набрали по 6 очков" - это круто.....так хохотали с приятелем, мастером спорта по гандболу, с которым смотрели, что даже жена испугалась.....

22:25

AZ

набрали по 6 очков))) Ну вы даете....

21:26

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