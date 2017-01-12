Россия обыграла Японию в первом матче чемпионата мира

Сборная России стартовала на чемпионате мира во Франции с победы над Японией – 39:29. Три игрока команды Дмитрия Торгованова - Даниил Шишкарев, Павел Атман и Тимур Дибиров - набрали по 6 очков.

Нант (Франция)

Чемпионат мира

Мужчины

Группа A

1-й тур

РОССИЯ - Япония – 39:29 (18:15)