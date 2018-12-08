Полина Кузнецова: "В жизни Трефилов совсем другой"

Российская гандболистка Полина Кузнецова в интервью "СЭ" отметила, что не переживает из-за эмоциональных слов тренера сборной России Евгения Трефилова. Она подчеркнула, что он очень хороший специалист.

– Как игрок вы входили в символические сборные чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Как женщина стали мамой. Несомненно, вы успешный, состоявшийся человек. Как в этом статусе реагируете на жесткие и порой обидные замечания Трефилова во время тренировок и игр?

– Прямо обидного в последнее время не было. А так – это нормально. Понимаю, что доигрываю свой век. Иногда могу где-то провалиться. И если тренер кричит, я не переживаю из-за этого. Возможно, ему нужно выплеснуться. Еще и себя убивать из-за этого? Какой смысл. Понятно, что приходят те, кто становится лучше меня. Дашка Самохина – очень хороший край. И то, что я ухожу на второй план, абсолютно нормально.

– Трефилов – крутой?

– Как тренер – он фанат своего дела, профессионал и мастер. Если он добился таких высот, значит, все делает правильно. Как человек Евгений Васильевич в жизни совсем другой. Веселый, смешной. Он очень сильно мне помогал в некоторых моментах. Даже когда у нас были какие-то недомолвки. Плохого про него ничего говорить не буду. Так что – да, крутой. (Владимир Иванов)

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