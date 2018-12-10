Евгений Трефилов: "Мы приехали биться, путешествовать в Европу на пенсии махнем. На один взлет хватит"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, зачем его команда приехала на чемпионат Европы, который проходит во Франции.

– Одна из девушек сказала, что ни разу не была в Париже и очень хотела бы погулять там. Полуфинал у нас в столице. Отпустите?

– Вот ее одну и пущу. Пусть идет! Она приехала Эйфелеву башню посмотреть? Я ей в кино покажу. А кто это сказал?

– Не скажу.

– И правильно. А то я ей такую башню покажу! Мы приехали на чемпионат Европы, а не гулять. Отпуск будет – покупай билет и вали. Виза открыта. Я за 3000 км привез человека, а он башню хочет посмотреть. Сильно, ребята! За госсчет-то.

– Вам какой город в Европе нравится?

– Я считаю, что и у нас есть на что смотреть. Тут мне нравится Будапешт, Франция. Если бы Россия не участвовала во всех переделках, перестройках и войнах, и у нас было бы красиво. Иду тут, смотрю на дом – 1800-какой-то год. Найдите у нас такой? Памятники Людовигу. А мы опять свои сносим и ставим другие.

Сегодня радио слушал. Правильно там сказали. Мы как-то разделились. Один орет: "Внимание на запад". Другой: "На свое". Надо объединиться. Только не говорите, что я миротворец. В ухо тоже дать могу.

– Как к Швеции будете готовиться?

– Завтра выходной. Пойдем город смотреть. Где мы, в Нанси?

– В Нанте.

– Значит, будем смотреть Нант. Ребята, мы сюда биться приехали. Вот доживем до старости и махнем в Европу. Они же все путешествуют. На нашу пенсию купим билет. Как раз на один взлет хватить должно