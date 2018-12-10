Евгений Трефилов: "Без разницы, с кем играть в полуфинале. Все равно придется убиваться, сражаться, биться за каждый мяч"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале чемпионата Европы. Российские девушки впервые за десять лет попали в эту стадию соревнований.

– Это первый матч на турнире, по ходу которого мы не волновались.

– Я хотел бы поменяться с вами местами.

– Но ведь правда – отличная игра.

– Мы очень хотели попасть в четверку уже сегодня. У Дании хороший подбор игроков, традиции. Я когда-то учился у этой сборной. Теперь нас уже никто не достанет. Пока что нам немножко везет. Но радоваться рано. За четвертое место медалей не дадут.

– Сегодня начали игру так агрессивно, как будто вчера был день отдыха был у нас, а не соперниц. За счет чего это удалось?

– Это к девушкам. Не знаю. Я тут ни при чем.

– В полуфинал чемпионата Европы вышли впервые за 10 лет.

– Те Европы часто попадали на олимпийские годы. А после них как – кто-то собрал чемоданы, кто-то рожает. Так было и после Пекина, и после Рио. Но, скажу вам, выиграть Европу сложно. Что-то у меня есть, а вот победы здесь пока... Так, все, не будем говорить про это. Гоню от себя эти мысли подальше. Спрашивайте еще.

– Седойкина сегодня – лучший игрок?

– Дай бог, чтобы она так стояла все время. Тогда я буду спокоен.

– Красная карточка Антонины Скоробогатченко настроение подпортила?

– Она не только настроение, она мне жизнь портит (улыбается).

– Кого хотели бы видеть в полуфинале?

– С той стороны Румыния, Голландия, которая на подъеме. У них все игроки разобраны по Европе. Даже в Ростове кто-то есть. Без разницы, с кем играть. Все равно придется убиваться, сражаться, биться за каждый мяч.