Евгений Трефилов: "Без разницы, с кем играть в полуфинале. Все равно придется убиваться, сражаться, биться за каждый мяч"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале чемпионата Европы. Российские девушки впервые за десять лет попали в эту стадию соревнований.
– Это первый матч на турнире, по ходу которого мы не волновались.
– Я хотел бы поменяться с вами местами.
– Но ведь правда – отличная игра.
– Мы очень хотели попасть в четверку уже сегодня. У Дании хороший подбор игроков, традиции. Я когда-то учился у этой сборной. Теперь нас уже никто не достанет. Пока что нам немножко везет. Но радоваться рано. За четвертое место медалей не дадут.
– Сегодня начали игру так агрессивно, как будто вчера был день отдыха был у нас, а не соперниц. За счет чего это удалось?
– Это к девушкам. Не знаю. Я тут ни при чем.
– В полуфинал чемпионата Европы вышли впервые за 10 лет.
– Те Европы часто попадали на олимпийские годы. А после них как – кто-то собрал чемоданы, кто-то рожает. Так было и после Пекина, и после Рио. Но, скажу вам, выиграть Европу сложно. Что-то у меня есть, а вот победы здесь пока... Так, все, не будем говорить про это. Гоню от себя эти мысли подальше. Спрашивайте еще.
– Седойкина сегодня – лучший игрок?
– Дай бог, чтобы она так стояла все время. Тогда я буду спокоен.
– Красная карточка Антонины Скоробогатченко настроение подпортила?
– Она не только настроение, она мне жизнь портит (улыбается).
– Кого хотели бы видеть в полуфинале?
– С той стороны Румыния, Голландия, которая на подъеме. У них все игроки разобраны по Европе. Даже в Ростове кто-то есть. Без разницы, с кем играть. Все равно придется убиваться, сражаться, биться за каждый мяч.