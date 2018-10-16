Василий Филиппов: "Спартак мог пройти "Берн", но…"

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ московский "Спартак" уступил швейцарскому "Берну" (41:42 – по сумме двух матчей).

– После первого матча в Москве наша команда имела преимущество в пять мячей. К сожалению, этого оказалось недостаточно, – прокомментировал игру главный тренер красно-белых Василий Филиппов. - Мы понимали, что на своей площадке "Берн" сразу устремится в атаку – так и произошло. Но если в первом тайме нам удалось сбить атакующий порыв хозяев, то вторая половина встречи оказалась для нашей команды провальной. После перерыва не смогли выполнить установку на игру, при этом соперник, напротив, поймал кураж. Фортуна в этот день тоже была на стороне "Берна": мы пропустили несколько голов от блока, после сэйвов нашего голкипера мяч часто отскакивал к игрокам соперника, которые были точны на добивании. Несмотря на это, в конце матча у нас были возможности достичь необходимой для выхода в следующий раунд разницы мячей. К сожалению, в очередной раз нас подвела реализация моментов. В ряде эпизодов, в том числе и в концовке встречи, мы не забросили мячи в 100-процентных ситуациях.

От имени команды хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас в Берне! Теперь мы сконцентрируем силы на внутреннем чемпионате и приложим все усилия, чтобы достичь значимых побед как в чемпионате, так и в Кубке России.

Свой следующий матч в суперлиге "Спартак" проведет на выезде в Ставропольском крае 2 ноября против местного "Динамо-Виктор".