Фредерик Бужан: "Гандболистки "Ростов-Дона" хотели подарить победу руководству, болельщикам, семьям"

Главный тренер "Ростов-Дона" Фредерик Бужар отметил, что его команде пришлось непросто в ответном матче финала Кубка ЕГФ. Российская команда завоевала трофей, выиграв оба матча у "Битигхайма". Первая игра завершилась со счетом 28:25, ответный поединок - 25:21.

- Многие думали, что второй матч будет для нас более легким, чем первый, - цитирует официальный сайт "Ростов-Дона" Бужана. - Однако тренеры и игроки ощущали психологическое давление, ведь мы очень хотели выиграть! Подарить эту победу руководству клуба, болельщикам, своим семьям. Сегодня наша команда показала хорошую игру. Начало сезона было сложным, но все последние месяцы гандболистки трудились не покладая рук и добились потрясающего результата.

В начале матча игроки немного нервничали, но мы постарались их успокоить. Мы играли с "Битигхаймом" уже в четвертый раз за сезон. По ходу матча немецкие гандболистки могли вырываться вперед на отдельных отрезках, но мы всегда побеждали. Так было и в первой финальной встрече в Германии, и сегодня. Во вторых таймах финальных матчей мы пропустили лишь по 9 мячей, то есть прибавляли по ходу игры.