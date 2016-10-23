Сайнс считает свое 10-е место на старте "Гран-при США" хуже 11-го

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признался, что был удивлен своим темпом во втором сегменте квалификации "Гран-при США". Испанцу удалось попасть в третий сегмент, где он стал десятым.

– Такие круги удаются нечасто, поэтому я очень доволен. Думаю, запомню его надолго, – цитирует Motorsport Сайнса. – Наверное, это мой лучший квалификационный круг. Мы думали, что будем в районе 14-16 места. Никто в команде не ожидал, что я окажусь в третьем сегменте. Но я не думаю, что 10-е место – это преимущество. Например, стартующий 11-м будет иметь право выбора шинной стратегии в отличие от меня. А у "Форс Индии" лучший гоночный темп. Так что бороться за очки будет сложно.