19:33 | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "При существующем календаре у пилотов слишком много переездов"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что увеличивать число этапов чемпионата мира не имеет смысла. В предварительном календаре на следующий сезон предусмотрен 21 "Гран-при".

– Я понимаю и уважаю причины, по которым добавляются новые этапы в календарь, – цитирует Speed Week Алонсо. – Когда я начинал в "Формуле-1", было 16 или 17 этапов. Но мы проводили много тестов между "Гран-при". График был таким же плотным, как и сейчас. Но теперь у нас слишком много гонок, приходится слишком часто перемещаться.

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