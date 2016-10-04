Фернандо Алонсо: "При существующем календаре у пилотов слишком много переездов"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что увеличивать число этапов чемпионата мира не имеет смысла. В предварительном календаре на следующий сезон предусмотрен 21 "Гран-при".

– Я понимаю и уважаю причины, по которым добавляются новые этапы в календарь, – цитирует Speed Week Алонсо. – Когда я начинал в "Формуле-1", было 16 или 17 этапов. Но мы проводили много тестов между "Гран-при". График был таким же плотным, как и сейчас. Но теперь у нас слишком много гонок, приходится слишком часто перемещаться.