Вячеслав Колосков: "Заявления Блаттера – не повод для расследования. ЧМ у Катара не отберут"

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уверен, что даже после заявления экс-главы ФИФА Зеппа Блаттера о том, что Катар нечестным путем получил право принять чемпионат мира-2022, турнир у азиатской страны не отберут.

Ранее швейцарский функционер в книге "Моя правда" заявил следующее: никто из исполнительного комитета организации не читал детальный доклад инспекции по странам-кандидатам на проведение ЧМ-2022, так как все заранее определились с выбором, если бы мы тщательно его прочитали, мы бы поняли, что проводить чемпионат мира в Катаре нельзя.

– Внимание на заявление Блаттера в книге, конечно, обратят, но дел возбуждать никаких не будут, – сказал Колосков. – Хотя бы потому, что решение принимал не Блаттер, а исполком ФИФА в полном составе. Наверняка многие помнят, что англичане много раз пытались спровоцировать Россию и утверждали, что у нас тоже не все честно. Но все это было бездоказательно, хотя кампания по дискредитации и длилась почти семь лет. Может быть, и сейчас будет информационная атака.

В то же время считаю, что тут темное дело, и разбираться в нем нет никакого желания. У каждого здесь своя правда – и у Блаттера, и Платини, и у эмира Катара. Единственное добавлю: сам Блаттер, если помните, хотел провести один турнир в России, другой в США.

– Англия постоянно пыталась дискредитировать Россию. А тут им в руки попал козырь, теперь ждем, что подобная атака будет на Катар?

– Это не доказательство. Это мемуары, в которых он пишет то, что считает нечестным. Если бы он назвал имена тех, кто замешан в этом деле, то это был бы другой разговор. Поймете, люди, которые принимали решение в исполкоме, и которые занимались заявкой Катара, не названы. Если бы были известны их имена, то это было бы поводом для расследования.

– Ваш прогноз, у Катара отберут ЧМ?

– Нет, не отберут. (Андрей СИЗЯКИН)