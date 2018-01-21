СМИ: Катарский канал заплатил ФИФА 100 миллионов долларов за выбор страны хозяйкой чемпионата мира-2022

Бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес в своей книге рассказал о выборах чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре, сообщает Daily Mail. Экс-руководитель сообщает, что государственный канал beIN Sports заплатил ФИФА порядка 100 миллионов долларов за то, чтобы Катар был выбран страной-хозяйкой турнира.

Отмечается, что поддержку катарцам оказывал Мишель Платини, а экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер лично договаривался с каналом о сумме сделки. Отмечается, что Блаттер был уверен в победе еще до итогов голосования и звонил бывшему президенту США Бараку Обаме, чтобы сообщить о поражении американской заявки.

Мерсиадес сообщает, что поддерживающий заявку Австралии Франц Беккенбауэр получил взятку от Катара, после чего проголосовал за нужного претендента.