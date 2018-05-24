"Атлетико" попросит CAS допустить Симеоне на Суперкубок УЕФА

"Атлетико" планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить дисквалификацию главного тренера Диего Симеоне на матч за Суперкубок УЕФА, сообщает As. Ранее аргентинец был отстранен УЕФА на 4 матча за неподобающее поведение в первом полуфинале Лиги Европы против "Арсенала".

Симеоне пропустил ответную игру и финал турнира, в котором "Атлетико" обыграл "Марсель" (3:0). Аргентинец должен отстутсвовать еще две игры. Матч за Суперкубок УЕФА состоится 15 августа в Таллине. В нем мадридцы сыграют с победителем финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".