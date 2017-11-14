Главный тренер сборной Уэльса рекомендовал Бэйлу не возвращаться в премьер-лигу

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман сказал, что был бы рад, если бы нападающий Гарет Бэйл продолжил выступать в "Реале". Ранее появилась информация о том, что руководство клуба выставит форварда на трансфер.

Во время летнего трансферного окна СМИ сообщали, что Бэйл может продолжить карьеру либо в "Манчестер Юнайтед", либо в "Тоттенхэме", за который он выступал до перехода в "Реал".

- Я бы хотел видеть Гарета счастливым, - цитирует Goal Коулмана. - Если я останусь тренером сборной Уэльса в ближайшие два или четыре года, я хотел бы, чтобы он остался в "Реале". Да, он получил много травм, но премьер-лига гораздо сложнее ла лиги с точки зрения физической готовности. Это очень жесткий турнир.

Когда Бэйл счастлив, то показывает хороший футбол. Если он доволен в Мадриде, хорошо. Если нет, ему стоит уйти туда, где ему будет лучше.

Эпик Бэйл. Очередная травма "хрустального" Гарета