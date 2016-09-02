Алексей Зинин: "Паршивлюк за последние годы уничтожил свою репутацию"

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, постоянный автор "СЭ" Алексей Зинин подчеркнул, что новичок "Анжи" Сергей Паршивлюк, перешедший из "Спартака", способен отвоевать себе место в составе махачкалинской команды. По его мнению, в "Краснодаре" этого могло бы и не произойти.

– Как так получилось, что Паршивлюк должен был подписать контракт с "Краснодаром", но перешел в "Анжи"? - вопрос Зинину.

– Сергей когда-то был очень квалифицированным современным фланговым защитником, но за последние годы уничтожил свою репутацию. Теперь он не лакомый кусочек. Его рассматривают под увеличительным стеклом. У "Краснодара" же серьезные требования, и в ходе сближения с игроком возникли моменты, которые сделали трансфер ненужным. На мой взгляд, это плюс для Сергея. Потому что, полагаю, нынешний Паршивлюк не сумел бы отвоевать себе место в "Краснодаре", а в "Анжи" у него такой шанс появится. (Дмитрий СИМОНОВ)

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