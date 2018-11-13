"Все могло закончиться печально". Твиттер сборной России – о тренировке братьев Миранчуков и сестер Авериных

В официальном Твиттере сборной России по футболу появился фрагмент совместной тренировки полузащитников национальной команды Антона и Алексея Миранчуков с чемпионками мира по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными. Девушки показывали братьям, как обращаться с гимнастическим мячом, когда один из Миранчуков не рассчитал силу приема и запустил им в гимнастку, успевшую среагировать.

– Совместное занятие Миранчуков и Авериных могло закончиться печально, но у девчонок прекрасная реакция! – говорится в подписи к ролику. – Сразу видны задатки вратаря.