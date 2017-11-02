Владислав Игнатьев: "Денисов понимает, что может принести пользу сборной"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что капитан столичной команды Игорь Денисов переживает из-за невызова в сборную России на контрольные матчи против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Вместе с тем, железнодорожник отметил, что решение по формированию состава остается за главным тренером Станиславом Черчесовым.

– Как Игорь Денисов воспринимает то, что его не вызывают в национальную команду?

– Определение состава – прерогатива тренера. Не мое дело рассуждать на эту тему. Игорь не такой человек, который проявляет эмоции по этому поводу. Хотя, скорее всего, переживает. Он же понимает, что стабильно выступает за "Локомотив", не так давно был капитаном сборной и может принести ей пользу. Но, как уже сказал, решение за главным тренером.

– Денисов на правах капитана часто "пихает" одноклубникам?

– Игорь не только может, но и обязан "пихать", предъявлять, если видит, что партнер не прав. Причем Денисов поступает так только по делу. Если видит, что кто-то недобегает, недорабатывает, обязательно об этом скажет. Поэтому Игорь капитан и один из лидеров "Локомотива".

– Вы часто попадаете под его жесткие подкаты на тренировках?

– Мы обычно оказываемся в одной команде в ходе двусторонок. (Смеется) Но в любом случае нужно понимать, что Игорь никогда не пойдет встык, чтобы нанести игроку травму.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Владислава Игнатьева



Денисов, Селихов, Дзюба. Кого не вызвал Черчесов