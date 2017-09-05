Виталий Шахов: "Глупо говорить, что я - лучший защитник России"

Защитник "Тосно" Виталий Шахов после товарищеского матча за сборную России против "Динамо" (3:0) сказал, что на тренировках национальной команды все игроки выглядели прилично. По его словам, защитник ЦСКА Мариу Фернандес является одним из лучших на своей позиции в России.

– Ваш партнер по линии обороны Мариу Фернандес выделялся своими футбольными качествами на тренировках?

– Все достойно тренировались. Не было такого, что кто-то на голову сильнее, а кто-то – слабее. Но если посмотреть на матчи Мариу за ЦСКА, то он, по-моему, один из лучших на своей позиции в России.

– А кто тогда сейчас сильнейший центральный защитник в России?

– Не знаю. Лучшие защитники играют в топ-клубах. Так?

– Пожалуй.

– Значит, вот там и надо искать ответ на ваш вопрос.

– Игнашевич и Березуцкие по-прежнему играют в ЦСКА.

– Тренер же себе не враг. Он же не будет ставить в состав слабого защитника. Мне глупо говорить, что Шахов, который играет в "Тосно", – лучший защитник России. Про меня скажут, что либо я недалекий, либо не очень скромный парень, как Ибрагимович (смеется). Можно заявлять все что угодно, но нужно смотреть на вещи адекватно. Лучшие играют в лучших клубах.

– Тяжело нам будет без Березуцких и Игнашевича на чемпионате мира?

– Мне сложно рассуждать на эту тему. Тяжело будет в любом случае. Это же чемпионат мира, такой уровень. Просто сборной не будет и с Березуцкими, и без них. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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